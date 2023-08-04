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Сегодня, 07:00

Педри не намерен покидать «Барселону» в ближайшее время

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Педри не планирует покидать команду. Футболист считает каталонский клуб своей мечтой.

«Не знаю, кто и что предлагает за меня. Должно слишком многое случиться, чтобы я покинул этот клуб. Я не считаю это возможным. «Барселона» — клуб моей мечты и я хочу оставаться тут еще много лет, — цитирует Педри ITASportPress.

20-летний испанец играет в «Барсе» с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость Педри — 100 миллионов евро.

ФК Барселона
Педри (Барселона)
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