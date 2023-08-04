Анчелотти о предсезонке «Реала»: «Поставил бы 6 из 10 — проблемы в обороне нужно решать»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результаты предсезонки мадридцев.

«Поставил бы команде 6 из 10 баллов. Проблемы в обороне нужно решать. Атака у меня не вызывает беспокойства — мы много создавали. Думаю, мы контролировали ход игры во всех четырех матчах.

Есть вещи, которые нужно исправить, но это коллективная проблема. Мы много пропускали, когда соперник усиливал давление. У нас были с этим трудности. Оборонительный аспект легко исправить — например, можно опустить линию», — цитирует тренера Маrca.

В ходе предсезонной подготовки «Реал» победил «Милан» (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), но проиграл «Барселоне» (0:3) и «Ювентусу» (1:3).

12 августа мадридцы встретятся с «Атлетиком» в 1-м туре чемпионата Испании.