Алексис Санчес может вернуться в «Барселону»

В пятницу состоится встреча между руководством «Барселоны» и агентом нападающего Алексиса Санчеса, написал в Twitter журналист Хосе Томас Фернандес.

Они будут обсуждать возможность подписания контракта. Каталонцы ищут замену Усману Дембеле, и 34-летний чилиец, у которого закончился контракт с «Марселем», является одним из вариантом.

Ранее сообщалось об интересе к Санчесу со стороны двух клубов из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Санчес сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи.