Озил: «Есть ли 10-ка лучше меня? Арда Гюлер»
Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил поддержал полузащитника Арда Гюлера, который в ближайшее время должен перейти из «Фенербахче» в мадридский клуб.
«Есть ли 10-ка лучше меня? На ум приходит имя, у меня есть «брат», в которого я верю, да хранит его Бог: его зовут Арда Гюлер», — цитирует Marca Озила.
В прошедшем сезоне Гюлер провел за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.
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18
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