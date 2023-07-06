Озил: «Есть ли 10-ка лучше меня? Арда Гюлер»

Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил поддержал полузащитника Арда Гюлера, который в ближайшее время должен перейти из «Фенербахче» в мадридский клуб.

«Есть ли 10-ка лучше меня? На ум приходит имя, у меня есть «брат», в которого я верю, да хранит его Бог: его зовут Арда Гюлер», — цитирует Marca Озила.

В прошедшем сезоне Гюлер провел за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.