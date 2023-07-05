«Атлетико» объявил о переходе Сеюнджю

Бывший защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю перешел в «Атлетико», сообщает официальный сайт испанского клуба.

27-летний турок подписал с мадридцами контракт на 4 года. Летом этого года у него завершилось соглашение с «Лестером», который вылетел из АПЛ.

В прошедшем сезоне Сеюнджю провел 9 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом. Он пропустил из-за травм большую часть сезона.