«Атлетико» объявил о переходе Сеюнджю
Бывший защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю перешел в «Атлетико», сообщает официальный сайт испанского клуба.
27-летний турок подписал с мадридцами контракт на 4 года. Летом этого года у него завершилось соглашение с «Лестером», который вылетел из АПЛ.
В прошедшем сезоне Сеюнджю провел 9 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом. Он пропустил из-за травм большую часть сезона.
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14
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15
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
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19
|Лас-Пальмас
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Вильярреал – Бетис
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