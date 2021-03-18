Финал Кубка Испании сезона-2019/20 состоится 4 апреля 2021 года в Севилье. Болельщики на игру не будут допущены. В заключительной встрече турнира сыграют «Атлетик» и «Реал Сосьедад».

Напомним, в прошлом году финал Кубка Испании отменили из-за коронавируса. В стране надеялись, что финал можно будет провести при полных трибунах, однако из-за эпидемиологической ситуации в Испании болельщиков все-таки решили не пускать на стадион.

«Министерство здравоохранения и Королевская федерация футбола Испании согласились с тем, что указанный матч состоится без зрителей на трибунах», — говорится на сайте RFEF.

Время начала матча пока неизвестно.