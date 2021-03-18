Стали известны дата и время следующего матча «Реала» и «Барселоны»
16:32
Матч 30-го тура ла лиги между «Реалом» и «Барселоной» состоится в субботу, 10 апреля, сообщает официальный Twitter турнира 18 марта.
Игра 30-го тура пройдет в Мадриде, и начнется в 23.00 (мск).
По состоянию на 18 марта, каталонцы занимают второе место в чемпионате Испании с 59 очками, мадридцы — третьи (57 очков). Лидирует «Атлетико», у которого 63 очка.
? ?Reserva la fecha de #ElCl?sico! ?— LaLiga (@LaLiga) March 18, 2021
? S?bado 10 de abril
? 21:00H #LaLigaSantander #HayQueVivirla pic.twitter.com/Qrnu25G9DD
Встреча первого круга в столице Каталонии завершилась победой мадридцев — 3:1.
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