Стали известны дата и время следующего матча «Реала» и «Барселоны»

Матч 30-го тура ла лиги между «Реалом» и «Барселоной» состоится в субботу, 10 апреля, сообщает официальный Twitter турнира 18 марта.

Игра 30-го тура пройдет в Мадриде, и начнется в 23.00 (мск).

По состоянию на 18 марта, каталонцы занимают второе место в чемпионате Испании с 59 очками, мадридцы — третьи (57 очков). Лидирует «Атлетико», у которого 63 очка.

Встреча первого круга в столице Каталонии завершилась победой мадридцев — 3:1.