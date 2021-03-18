Симеоне объяснил замену Суареса в матче Лиги чемпионов с «Челси»
14:24
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, почему заменил форварда Луиса Суареса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:1, 0:2).
Специалист заменил уругвайца на 59-й минуте.На его место вышел полузащитник Анхель Корреа.
«Почему заменили? Мы хотели забить два гола», — цитирует Симеоне Diario Sport.
Напомним, Суарес на выезде в гостях не может забить с сентября 2015 года.
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