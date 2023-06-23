«Осасуна» подаст апелляцию на отстранение от Лиги конференций

«Осасуна» на официальном сайте опубликовала заявление по поводу отстранения от Лиги конференций в сезоне-2023/24.

Инспекторы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовали отстранить испанский клуб за за договорные матчи в сезоне-2013/14.

«Инспекторы УЕФА считают, что постановление суда является достаточным основанием для исключения «Осасуны» из еврокубков через девять лет после событий. И это несмотря на то, что тот же приговор является продуктом жалобы, поданной нынешними менеджерами клуба в 2015 году, и результатом работы «Осасуны» в качестве частного обвинителя по привлечению к ответственности тех, кто растратил в неясных целях деньги. Клуб не разделяет критерии УЕФА, он подаст апелляцию и будет бороться на законных основаниях, чтобы отстаивать свои права. Сильные со слабыми и слабые с сильными, суды УЕФА не захотели принять во внимание, что сами испанские суды буквально заявили, что «Осасуна» стала жертвой утечки денег, осуществленной некоторыми из ее бывших директоров. Этим решением УЕФА намерен снова наказать «Осасуну» в лице ее нынешних менеджеров, которые как раз и подали жалобу в суд, начав юридическую процедуру по возврату денег, незаконно украденных со счетов организации, и восстановлению ее хорошей репутации. По мнению «Осасуны», послание УЕФА, без сомнения, контрпродуктивно для футбола. Мы готовы к худшему, но не должны отказываться от девиза, который сопровождал нас последние девять лет: «Осасуна никогда не сдается». Мы будем защищать свои права и права наших болельщиков», — говорится в заявлении.

Ранее появилась информация, что «Осасуна» в сезоне-2013/14 заплатила «Бетису» за поражение в очной встрече и победу над «Вальядолидом». Сообщается, что в общей сложности «Бетис» получил за это 600 тысяч евро.