«Осасуну» могут отстранить от Лиги конференций за организацию договорных матчей

УЕФА рассматривает вариант с отстранением «Осасуны» от участия в Лиге конференций в следующем сезоне, сообщает Cadena SER со ссылкой на La Vanguardia.

По информации источника, УЕФА расследует информацию, согласно которой «Осасуна» в сезоне-2013/14 заплатила «Бетису» за поражение в очной встрече и победу над «Вальядолидом». Сообщается, что в общей сложности «Бетис» получил за это 600 тысяч евро. Если информация подтвердится, то испанский клуб могут отстранить от участия в еврокубках.

«Осасуна» в минувшем сезоне финишировала на седьмом месте в испанской ла лиге, которое позволяет сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне.