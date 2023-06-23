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Сегодня, 19:36

УЕФА отстранил «Осасуну» от Лиги конференций за договорные матчи в сезоне-2013/14

Мария Гусева
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Осасуну» от участия в Лиге конференций в следующем сезоне, сообщила пресс-служба клуба.

«Сегодня днем клуб «Осасуна» узнал о выводах отчета, составленного инспекторами Комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине. В указанном отчете инспекторы заявляют о «недопустимости участия в Лиге конференций УЕФА-2023/24», тем самым лишая клуб права участвовать в европейских турнирах, которое он честно заработал на поле. Причина кроется в некоторых событиях, произошедших в сезоне-2013/14», — говорится в заявлении клуба.

Ранее появилась информация, что «Осасуна» в сезоне-2013/14 заплатила «Бетису» за поражение в очной встрече и победу над «Вальядолидом». Сообщается, что в общей сложности «Бетис» получил за это 600 тысяч евро.

«Осасуна» в сезоне-2022/23 финишировала на седьмом месте в ла лиге, которое позволяет сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне.

Футбол
Лига конференций
ФК Осасуна
УЕФА
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«Осасуна» подаст апелляцию на отстранение от Лиги конференций
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 28 4 6 70-20 88
2
 Реал 38 24 6 8 75-36 78
3
 Атлетико 38 23 8 7 70-33 77
4
 Р. Сосьедад 38 21 8 9 51-35 71
5
 Вильярреал 38 19 7 12 59-40 64
6
 Бетис 38 17 9 12 46-41 60
7
 Осасуна 38 15 8 15 37-42 53
8
 Атлетик 38 14 9 15 47-43 51
9
 Мальорка 38 14 8 16 37-43 50
10
 Жирона 38 13 10 15 58-55 49
11
 Р. Вальекано 38 13 10 15 45-53 49
12
 Севилья 38 13 10 15 47-54 49
13
 Сельта 38 11 10 17 43-53 43
14
 Кадис 38 10 12 16 30-53 42
15
 Хетафе 38 10 12 16 34-45 42
16
 Валенсия 38 11 9 18 42-45 42
17
 Альмерия 38 11 8 19 49-65 41
18
 Вальядолид 38 11 7 20 33-63 40
19
 Эспаньол 38 8 13 17 52-69 37
20
 Эльче 38 5 10 23 30-67 25
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38 тур
4.06 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 3 : 0
4.06 19:30
Осасуна – Жирона
 2 : 1
4.06 19:30
Реал – Атлетик
 1 : 1
4.06 19:30
Р. Сосьедад – Севилья
 2 : 1
4.06 19:30
Вильярреал – Атлетико
 2 : 2
4.06 22:00
Бетис – Валенсия
 1 : 1
4.06 22:00
Сельта – Барселона
 2 : 1
4.06 22:00
Эльче – Кадис
 1 : 1
4.06 22:00
Эспаньол – Альмерия
 3 : 3
4.06 22:00
Вальядолид – Хетафе
 0 : 0
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 16
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 27 3 4
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 31 3 4
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