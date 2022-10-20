«Осасуна» обыграла «Эспаньол»

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«Осасуна» дома обыграла «Эспаньол» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Гол на счету форварда Анте Будимира.

«Осасуна» с 16 очками занимает 7-е место ла лиги. «Эспаньол» с 9 очками на 16-й строчке.