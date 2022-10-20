«Барселона» с разгромным счетом обыграла «Вильярреал» в ла лиге
«Барселона» на домашнем поле обыграла «Вильярреал» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами в составе команды отметились Роберт Левандовски, оформивший дубль, и Ансу Фати.
«Барселона» набрала 25 очков и занимает второе место в ла лиге. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 3 очка.
«Вильярреал» находится на восьмой позиции, имея на счету 15 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|10
|9
|1
|0
|25-8
|28
|
2
|Барселона
|10
|8
|1
|1
|24-4
|25
|
3
|Р. Сосьедад
|10
|7
|1
|2
|16-12
|22
|
4
|Атлетико
|10
|6
|2
|2
|16-8
|20
|
5
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|13-6
|20
|
6
|Атлетик
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|
7
|Осасуна
|10
|5
|1
|4
|10-10
|16
|
8
|Валенсия
|10
|4
|3
|3
|17-11
|15
|
9
|Вильярреал
|10
|4
|3
|3
|12-6
|15
|
10
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
11
|Вальядолид
|10
|3
|2
|5
|10-15
|11
|
12
|Альмерия
|10
|3
|1
|6
|11-17
|10
|
13
|Сельта
|10
|3
|1
|6
|11-20
|10
|
14
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
15
|Мальорка
|10
|2
|3
|5
|7-11
|9
|
16
|Эспаньол
|10
|2
|3
|5
|12-17
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|
18
|Жирона
|10
|2
|2
|6
|14-18
|8
|
19
|Кадис
|10
|1
|4
|5
|4-17
|7
|
20
|Эльче
|10
|0
|3
|7
|6-24
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.10
|20:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 1
|18.10
|21:00
|
Хетафе – Атлетик
|2 : 2
|18.10
|22:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.10
|20:00
|
Кадис – Бетис
|0 : 0
|19.10
|20:00
|
Вальядолид – Сельта
|4 : 1
|19.10
|21:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|1 : 0
|19.10
|22:00
|
Эльче – Реал
|0 : 3
|20.10
|20:00
|
Альмерия – Жирона
|3 : 2
|20.10
|21:00
|
Осасуна – Эспаньол
|1 : 0
|20.10
|22:00
|
Барселона – Вильярреал
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|8
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|9
|1
|5
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|8
|1
|3
Новости