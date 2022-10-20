«Барселона» с разгромным счетом обыграла «Вильярреал» в ла лиге

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«Барселона» на домашнем поле обыграла «Вильярреал» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе команды отметились Роберт Левандовски, оформивший дубль, и Ансу Фати.

«Барселона» набрала 25 очков и занимает второе место в ла лиге. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 3 очка.

«Вильярреал» находится на восьмой позиции, имея на счету 15 очков.