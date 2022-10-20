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20 октября, 23:52

«Барселона» с разгромным счетом обыграла «Вильярреал» в ла лиге

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Барселона» — «Вильярреал» — 3:0.
Фото AFP

«Барселона» на домашнем поле обыграла «Вильярреал» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе команды отметились Роберт Левандовски, оформивший дубль, и Ансу Фати.

«Барселона» набрала 25 очков и занимает второе место в ла лиге. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 3 очка.

«Вильярреал» находится на восьмой позиции, имея на счету 15 очков.

Испания. Лига 1. 10-й тур
20 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
3:0
Вильярреал

Ансу Фати
Роберт Левандовски
ФК Барселона
ФК Вильярреал
2
1
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«Осасуна» обыграла «Эспаньол»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 10 9 1 0 25-8 28
2
 Барселона 10 8 1 1 24-4 25
3
 Р. Сосьедад 10 7 1 2 16-12 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Осасуна 10 5 1 4 10-10 16
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Вильярреал 10 4 3 3 12-6 15
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Вальядолид 10 3 2 5 10-15 11
12
 Альмерия 10 3 1 6 11-17 10
13
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
14
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
15
 Мальорка 10 2 3 5 7-11 9
16
 Эспаньол 10 2 3 5 12-17 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
18
 Жирона 10 2 2 6 14-18 8
19
 Кадис 10 1 4 5 4-17 7
20
 Эльче 10 0 3 7 6-24 3
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 20:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
18.10 21:00
Хетафе – Атлетик
 2 : 2
18.10 22:00
Атлетико – Р. Вальекано
 1 : 1
19.10 20:00
Кадис – Бетис
 0 : 0
19.10 20:00
Вальядолид – Сельта
 4 : 1
19.10 21:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 1 : 0
19.10 22:00
Эльче – Реал
 0 : 3
20.10 20:00
Альмерия – Жирона
 3 : 2
20.10 21:00
Осасуна – Эспаньол
 1 : 0
20.10 22:00
Барселона – Вильярреал
 3 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 8 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 8 1 3
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