«Альмерия» обыграла «Жирону» и покинула зону вылета ла лиги

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«Альмерия» дома обыграла «Жирону» в матче 10-го тура тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами в составе хозяев поля отметились Леу Батистау, Эль Билаль Туре и Адриан Эмбарба.

За гостей забили Родриго Рикельме и Кристиан Стуани с пенальти.

«Альмерия» набрала 10 очков и покинула зону вылета ла лиги. Команда поднялась на 13-е место. «Жирона» находится на 18-й позиции (8 очков).