Облак ответил, считает ли себя лучшим голкипером в мире

Голкипер «Атлетико» Ян Облак рассказал, считает ли себя лучшим голкипером в мировом футболе.

«Являюсь ли я лучшим? Сложный вопрос. Есть много хороших вратарей, которые выступают не только за топ-клубы. Мнения разные. Что касается меня, то я работаю над тем, чтобы с каждым днем становиться лучше. Но, повторюсь, у болельщиков и прессы всегда будет свое мнение по этому поводу», — цитирует голкипера TVE.

В текущем сезоне ла лиги Облак провел 28 матчей, в которых пропустил 20 мячей.