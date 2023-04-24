Облак ответил, считает ли себя лучшим голкипером в мире
Голкипер «Атлетико» Ян Облак рассказал, считает ли себя лучшим голкипером в мировом футболе.
«Являюсь ли я лучшим? Сложный вопрос. Есть много хороших вратарей, которые выступают не только за топ-клубы. Мнения разные. Что касается меня, то я работаю над тем, чтобы с каждым днем становиться лучше. Но, повторюсь, у болельщиков и прессы всегда будет свое мнение по этому поводу», — цитирует голкипера TVE.
В текущем сезоне ла лиги Облак провел 28 матчей, в которых пропустил 20 мячей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|30
|24
|4
|2
|54-9
|76
|
2
|Реал
|30
|20
|5
|5
|63-24
|65
|
3
|Атлетико
|30
|18
|6
|6
|47-22
|60
|
4
|Р. Сосьедад
|30
|16
|6
|8
|39-29
|54
|
5
|Бетис
|30
|14
|6
|10
|39-33
|48
|
6
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|39-30
|47
|
7
|Атлетик
|30
|13
|7
|10
|42-30
|46
|
8
|Осасуна
|30
|11
|8
|11
|28-32
|41
|
9
|Мальорка
|30
|11
|7
|12
|29-31
|40
|
10
|Р. Вальекано
|30
|10
|10
|10
|36-36
|40
|
11
|Жирона
|30
|10
|8
|12
|44-43
|38
|
12
|Севилья
|30
|10
|8
|12
|37-45
|38
|
13
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|36-42
|36
|
14
|Вальядолид
|30
|10
|5
|15
|26-48
|35
|
15
|Кадис
|30
|7
|11
|12
|23-42
|32
|
16
|Хетафе
|30
|7
|10
|13
|28-39
|31
|
17
|Альмерия
|30
|8
|6
|16
|36-52
|30
|
18
|Валенсия
|30
|8
|6
|16
|32-36
|30
|
19
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|
20
|Эльче
|30
|2
|7
|21
|20-61
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Эспаньол – Кадис
|0 : 0
|22.04
|15:00
|
Осасуна – Бетис
|3 : 2
|22.04
|17:15
|
Альмерия – Атлетик
|1 : 2
|22.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|2 : 1
|22.04
|19:30
|
Вальядолид – Жирона
|1 : 0
|22.04
|22:00
|
Реал – Сельта
|2 : 0
|23.04
|15:00
|
Эльче – Валенсия
|0 : 2
|23.04
|17:15
|
Барселона – Атлетико
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
Мальорка – Хетафе
|3 : 1
|23.04
|22:00
|
Севилья – Вильярреал
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|20
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|18
|3
|2
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7
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