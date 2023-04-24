Президент «Атлетико» хотел бы возвращения Месси и Роналду в ла лигу

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о возможном возвращении в чемпионат Испании нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я думаю, было бы здорово, если бы Месси вернулся в ла лигу, как и Криштиану Роналду. Оба все еще играют, и было бы здорово, если бы они вернулись», — заявил Сересо во время мероприятия в Real Club Tenis Barcelona.

35-летний Месси выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» нападающий провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

38-летний Роналду провел в «Реале» девять лет с 2009 по 2018 год. За это время форвард сыграл в 438 матчах, забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу.