«Реал» планирует установить отступные за Камавингу в размере 1 миллиарда фунтов

«Реал» готовит новый контракт для полузащитника Эдуардо Камавинги, включающий отступные в размере одного миллиарда фунтов стерлингов.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, испанский клуб предложит 20-летнему Камавинге повышенную зарплату. Хотя текущий договор с французом рассчитан до 2027 года, бланкос хотят начать переговоры, чтобы исключить возможность его перехода в клубы АПЛ, всерьез рассчитывающие побороться за игрока летом.

Камавинга перешел в мадридский клуб из «Ренна» за 31 миллион евро в августе 2021 года. В этом сезоне он провел 30 матчей в ла лиге и отметился 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.