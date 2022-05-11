Обамеянг прокомментировал инцидент с Араухо
Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг после победы над «Сельтой» (3:1) в 36-м туре чемпионата Испании отметил, что переживает за Рональда Араухо.
«Араухо? Мы были напуганы произошедшим. Надеюсь, все в порядке», — приводит Barca Universal слова де Йонга.
23-летний уругваец в начале второй половины тайма после столкновения головами с одноклубником Гави оказался на газоне и потерял сознание. Игрока увезли с поля на машине скорой помощи.
«Барселона» объявила, что у Араухо сотрасение мозга. Сейчас уругвайский защитник находится в больнице под наблюдением врачей.
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|6
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|72
|
3
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|35
|17
|14
|4
|51-29
|65
|
4
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|35
|19
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|9
|60-41
|64
|
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|
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|
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|13
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|41-35
|52
|
9
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|35
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|13
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|46
|
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|36
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|14
|12
|45-52
|44
|
11
|Сельта
|36
|11
|10
|15
|42-41
|43
|
12
|Р. Вальекано
|35
|11
|9
|15
|35-39
|42
|
13
|Эспаньол
|35
|10
|10
|15
|38-50
|40
|
14
|Эльче
|35
|10
|9
|16
|37-48
|39
|
15
|Хетафе
|35
|8
|13
|14
|31-37
|37
|
16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|
17
|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|
18
|Мальорка
|35
|8
|8
|19
|32-62
|32
|
19
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
|
20
|Алавес
|35
|7
|7
|21
|28-60
|28
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.05
|20:00
|
Валенсия – Бетис
|0 : 3
|10.05
|21:00
|
Гранада – Атлетик
|1 : 0
|10.05
|22:30
|
Барселона – Сельта
|3 : 1
|11.05
|20:00
|
Алавес – Эспаньол
|- : -
|11.05
|20:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|11.05
|21:30
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|11.05
|22:30
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|12.05
|20:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|12.05
|21:00
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|12.05
|22:30
|
Реал – Леванте
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Яго Аспас
Сельта
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|29
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|29
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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