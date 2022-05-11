Обамеянг прокомментировал инцидент с Араухо

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг после победы над «Сельтой» (3:1) в 36-м туре чемпионата Испании отметил, что переживает за Рональда Араухо.

«Араухо? Мы были напуганы произошедшим. Надеюсь, все в порядке», — приводит Barca Universal слова де Йонга.

23-летний уругваец в начале второй половины тайма после столкновения головами с одноклубником Гави оказался на газоне и потерял сознание. Игрока увезли с поля на машине скорой помощи.

«Барселона» объявила, что у Араухо сотрасение мозга. Сейчас уругвайский защитник находится в больнице под наблюдением врачей.