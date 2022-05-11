Де Йонг надеется, что Араухо вскоре вернется к тренировкам

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после победы над «Сельтой» (3:1) в 36-м туре чемпионата Испании отметил, что беспокоится за Рональда Араухо.

«Мы только что узнали, что с Араухо все в порядке... Надеюсь, он скоро вернется на тренировочное поле. Всегда беспокойно, когда игрок теряет сознание», — приводит Barca Universal слова де Йонга.

23-летний уругваец в начале второй половины тайма после столкновения головами с одноклубником Гави оказался на газоне и потерял сознание. Игрока увезли с поля на машине скорой помощи.

«Барселона» объявила, что у Араухо сотрасение мозга. Сейчас уругвайский защитник находится в больнице под наблюдением врачей.