«Барселона» выступила с заявлением по поводу госпитализированного Араухо

«Барселона» на офицальном сайте опубликовала информацию по поводу здоровья защитника Рональда Араухо. Он не смог доиграть матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

23-летний уругваец во второй половине встречи столкнулся головами с одноклубником Гави и потерял сознание. Игроку была оказана немедленная медицинская помощь. С поля его увезли на машине скорой помощи.

Как говорится в заявлении клуба, Араухо получил сотрасение мозга и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

Ранее стало известно, что Араухо предстоит провести некоторое время в больнице, чтобы оставаться под наблюдением специалистов и чтобы сдать все необходимые анализы.

После госпитализации Араухо, матч «Барселона» — «Сельта» продолжился. На поле вместо травмированного вышел Клеман Лангле.