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«Барселона» выступила с заявлением по поводу госпитализированного Араухо

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
10 мая. &amp;quot;Барселона&amp;quot; - &amp;quot;Сельта&amp;quot;. Араухо госпитализировали.
Фото AFP

«Барселона» на офицальном сайте опубликовала информацию по поводу здоровья защитника Рональда Араухо. Он не смог доиграть матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

23-летний уругваец во второй половине встречи столкнулся головами с одноклубником Гави и потерял сознание. Игроку была оказана немедленная медицинская помощь. С поля его увезли на машине скорой помощи.

Как говорится в заявлении клуба, Араухо получил сотрасение мозга и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

Травма игрока &laquo;Барселоны&raquo;. Араухо столкнулся головами с партнером по команде. С поля его увезла машина скорой помощи

Ранее стало известно, что Араухо предстоит провести некоторое время в больнице, чтобы оставаться под наблюдением специалистов и чтобы сдать все необходимые анализы.

После госпитализации Араухо, матч «Барселона» — «Сельта» продолжился. На поле вместо травмированного вышел Клеман Лангле.

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Защитник «Барселоны» Араухо, которого увезли с поля на машине скорой помощи, пришел в сознание
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1
 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
14
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
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 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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10.05 20:00
Валенсия – Бетис
 0 : 3
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 1 : 0
10.05 22:30
Барселона – Сельта
 - : -
11.05 20:00
Алавес – Эспаньол
 - : -
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
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Барселона

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Карим Бензема

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