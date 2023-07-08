Новичок «Реала» Гюлер обратился к фанатам

Защитник «Реала» Арда Гюлер обратился к болельщикам мадридского клуба.

«Приветствую! Не могу дождаться, когда проведу свой первый матч на великолепном «Сантьяго Бернабеу». Большое спасибо за фантастический прием», — написал Гюлер в социальной сети.

В четверг «Реал» объявил о подписании с Гюлером контракта до 2029 года. Ранее он выступал за «Фенербахче».