Новичок «Реала» Гюлер обратился к фанатам
Защитник «Реала» Арда Гюлер обратился к болельщикам мадридского клуба.
«Приветствую! Не могу дождаться, когда проведу свой первый матч на великолепном «Сантьяго Бернабеу». Большое спасибо за фантастический прием», — написал Гюлер в социальной сети.
В четверг «Реал» объявил о подписании с Гюлером контракта до 2029 года. Ранее он выступал за «Фенербахче».
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|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
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18
|Гранада
|0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:30
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Сельта – Осасуна
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:30
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
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|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
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|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
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Атлетико – Гранада
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