«Аль-Ахли» предложил Симеоне контракт на 40 миллионов евро в год

«Аль-Ахли» из Саудовской Аравии сделал главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне предложение о контракте, сообщает Marca.

По информации источника, испанский клуб еще не обсуждал новый контракт с 53-летним специалистом. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Инсайдер Николо Скира информирует, что «Аль-Ахли» предлагает Симеоне контракт на два года с заработной платой в 40 миллионов евро в год.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. С командой он дважды выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок, по разу — Кубок и Суперкубок Испании.