Игнатьев: «Уход Анчелотти — это имиджевая потеря для «Реала»
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о решении Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии.
«В любом случае это имиджевая потеря для «Реала». Анчелотти отлично работает с большими мастерами, он умеет приводить в надлежащий вид звёздные команды. Большие игроки мадридцев уже адаптировались к Анчелотти и его требованиям. Тут надо менять либо команду, либо игроков. Сложно на большом временном отрезке давать результат с одним и тем же набором игроков. А так человек говорит одно и то же на протяжении трех лет. Я, например, убеждён, что Гвардиола через некоторое время покинет Англию. Не потому, что ему там не нравится. Просто у всех тренеров притупляется нюх. В свою очередь игроки сборной Бразилии соберутся вокруг нового специалиста для решения больших задач», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Игнатьева.
На этой неделе Эднальдо Родригес, президент Бразильской конфедерации футбола, сообщил, что Карло Анчелотти будет тренером сборной Бразилии на Кубке Америки в 2024 году. До этого времени команду будет тренировать Фернандо Диниз.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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|0-0
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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14
|Кадис
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|0-0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:30
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Сельта – Осасуна
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:30
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
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|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
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|22:30
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Атлетико – Гранада
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