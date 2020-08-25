Некоторые члены совета директоров «Барселоны» призвали вынести вотум недоверия Бартомеу

Некоторые члены совета директоров «Барселоны» предложили вынести вотум недоверия президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу. Другие сами заявили о готовности уйти в отставку, сообщает Marca.

Кроме того, возле стадиона «Барселоны» собрались болельщики, которые требуют ухода Бартомеу.

Отмечается, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси воспользуется опцией в контракте, по которой он может расторгнуть соглашение с «Барселоной» в конце каждого сезона в одностороннем порядке.

Напомним, что Месси разочаровался в системе управления «Барселоной» и последними результатами команды. В сезоне-2019/20 сине-гранатовые впервые за 12 лет остались без трофеев.

33-летний Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. В составе команды он десять раз стал чемпионом Испании, шесть раз выиграл Кубок страны и четыре раза — Лигу чемпионов.