Винисиус: «После ухода Роналду Бензема важно быть звездой команды, и я счастлив ему помочь»

Винисиус рассказал о роли Бензема на поле в матчах за «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал об игре рядом с Каримом Бензема.

«Я думаю, что все. Карим многому учит меня каждый день, и я делаю все, чтобы он мог забивать много голов, как в прошлом сезоне. Карим — человек, который мне очень помог, и я стараюсь помогать ему на поле.

После того, как он так долго играл с Криштиану [Роналду], ему очень важно быть звездой команды, и я счастлив, что могу ему помочь», — цитирует Винисиуса Goal.com.

Ранее 22-летний бразилец рассказал в чем ему нужно прибавить, что достичь уровня Бензема.

В текущем сезоне 34-летний француз провел за «Реал» 11 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

На счету Винисиуса 17 матчей, 8 голов и 5 результативных передач.