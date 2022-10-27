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Сегодня, 15:00

Винисиус: «После ухода Роналду Бензема важно быть звездой команды, и я счастлив ему помочь»

Винисиус рассказал о роли Бензема на поле в матчах за «Реал»
Руслан Минаев
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал об игре рядом с Каримом Бензема.

«Я думаю, что все. Карим многому учит меня каждый день, и я делаю все, чтобы он мог забивать много голов, как в прошлом сезоне. Карим — человек, который мне очень помог, и я стараюсь помогать ему на поле.

После того, как он так долго играл с Криштиану [Роналду], ему очень важно быть звездой команды, и я счастлив, что могу ему помочь», — цитирует Винисиуса Goal.com.

Ранее 22-летний бразилец рассказал в чем ему нужно прибавить, что достичь уровня Бензема.

В текущем сезоне 34-летний француз провел за «Реал» 11 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

На счету Винисиуса 17 матчей, 8 голов и 5 результативных передач.

Винисиус Жуниор
Карим Бензема
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Сельта 11 3 2 6 12-21 11
14
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
15
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
16
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
17
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 - : -
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
 - : -
29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 - : -
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 - : -
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
30.10 18:15
Реал – Жирона
 - : -
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
30.10 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
31.10 23:00
Эльче – Хетафе
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Бетис

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П
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Барселона

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Реал

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Бетис

 9 2 2
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