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Сегодня, 16:40

«Реал» может заплатить 60 миллионов евро за 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика

Руслан Минаев
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«Реал» заинтересован в подписании 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика, утверждает журналист Марио Кортегана в своем Twitter.

По данным источника, для трансфера требуется лишь одобрение президента сливочных Флорентино Переса.

Сообщается, что «Реал» попытается купить игрока в 2024 году за 60 миллионов евро.

Контракт Эндрика с «Палмейрасом» действует до лета 2025 года. В этом сезоне он провел за клуб 4 матча и забил 1 гол, став самым молодым автором гола в истории чемпионата Бразилии.

ФК Палмейрас
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Сельта 11 3 2 6 12-21 11
14
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
15
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
16
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
17
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 - : -
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
 - : -
29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 - : -
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 - : -
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
30.10 18:15
Реал – Жирона
 - : -
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
30.10 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
31.10 23:00
Эльче – Хетафе
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 9 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
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