Агент Фати предупредил «Барселону», что они рассмотрят возможность ухода в летнее трансферное окно
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может уйти из «Барселоны» по окончании этого сезона, сообщает Diario Sport.
По данным источника, агент игрока Жорже Мендеш предупредил клуб, что они рассмотрят возможность ухода из «Барсы» в летнее трансферное окно, если полузащитник не будет получать больше игрового времени.
Отмечается, что руководство каталонского клуба спокойно относится к этому вопросу, так как контракт с 19-летним форвардом рассчитан до 2027 года, а сумма его отступных составляет 1 миллиард евро.
24 октября сообщалось, что Фати недоволен количеством игрового времени в «Барселоне». Он хочет стать игроком стартового состава, но главный тренер Хави пока не уверен в этом.
В этом сезоне Фати забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 11 матча команды в ла лиге. Также он сыграл 5 матчей в Лиге чемпионов, в которых не отметился результативными действиями.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|11
|10
|1
|0
|28-9
|31
|
2
|Барселона
|11
|9
|1
|1
|28-4
|28
|
3
|Атлетико
|11
|7
|2
|2
|18-9
|23
|
4
|Р. Сосьедад
|11
|7
|1
|3
|16-13
|22
|
5
|Бетис
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|
6
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|19-12
|18
|
7
|Вильярреал
|11
|5
|3
|3
|14-7
|18
|
8
|Осасуна
|11
|5
|2
|4
|11-11
|17
|
9
|Р. Вальекано
|11
|4
|3
|4
|16-14
|15
|
10
|Валенсия
|11
|4
|3
|4
|18-13
|15
|
11
|Вальядолид
|11
|4
|2
|5
|11-15
|14
|
12
|Мальорка
|11
|3
|3
|5
|9-12
|12
|
13
|Сельта
|11
|3
|2
|6
|12-21
|11
|
14
|Альмерия
|11
|3
|1
|7
|12-19
|10
|
15
|Севилья
|11
|2
|4
|5
|11-18
|10
|
16
|Хетафе
|11
|2
|4
|5
|11-19
|10
|
17
|Эспаньол
|11
|2
|4
|5
|14-19
|10
|
18
|Жирона
|11
|2
|3
|6
|15-19
|9
|
19
|Кадис
|11
|1
|4
|6
|5-22
|7
|
20
|Эльче
|11
|0
|4
|7
|8-26
|4
|28.10
|22:00
|
Мальорка – Эспаньол
|- : -
|29.10
|15:00
|
Альмерия – Сельта
|- : -
|29.10
|17:15
|
Кадис – Атлетико
|- : -
|29.10
|19:30
|
Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|29.10
|22:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|30.10
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|- : -
|30.10
|18:15
|
Реал – Жирона
|- : -
|30.10
|20:30
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|30.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|31.10
|23:00
|
Эльче – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|12
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|9
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|5
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|9
|1
|5