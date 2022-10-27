Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:29

Агент Фати предупредил «Барселону», что они рассмотрят возможность ухода в летнее трансферное окно

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может уйти из «Барселоны» по окончании этого сезона, сообщает Diario Sport.

По данным источника, агент игрока Жорже Мендеш предупредил клуб, что они рассмотрят возможность ухода из «Барсы» в летнее трансферное окно, если полузащитник не будет получать больше игрового времени.

Отмечается, что руководство каталонского клуба спокойно относится к этому вопросу, так как контракт с 19-летним форвардом рассчитан до 2027 года, а сумма его отступных составляет 1 миллиард евро.

24 октября сообщалось, что Фати недоволен количеством игрового времени в «Барселоне». Он хочет стать игроком стартового состава, но главный тренер Хави пока не уверен в этом.

В этом сезоне Фати забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 11 матча команды в ла лиге. Также он сыграл 5 матчей в Лиге чемпионов, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/ruido-entorno-ansu-77772592
Ансу Фати
ФК Барселона
Жорже Мендеш
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев вернулся после травмы! В Вене россиянин разгромил соперника за час
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузнецов — о результатах «Барселоны»: «В Испании упал уровень футбола»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Сельта 11 3 2 6 12-21 11
14
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
15
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
16
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
17
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 - : -
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
 - : -
29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 - : -
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 - : -
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
30.10 18:15
Реал – Жирона
 - : -
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
30.10 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
31.10 23:00
Эльче – Хетафе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 9 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости