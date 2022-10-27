Агент Фати предупредил «Барселону», что они рассмотрят возможность ухода в летнее трансферное окно

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может уйти из «Барселоны» по окончании этого сезона, сообщает Diario Sport.

По данным источника, агент игрока Жорже Мендеш предупредил клуб, что они рассмотрят возможность ухода из «Барсы» в летнее трансферное окно, если полузащитник не будет получать больше игрового времени.

Отмечается, что руководство каталонского клуба спокойно относится к этому вопросу, так как контракт с 19-летним форвардом рассчитан до 2027 года, а сумма его отступных составляет 1 миллиард евро.

24 октября сообщалось, что Фати недоволен количеством игрового времени в «Барселоне». Он хочет стать игроком стартового состава, но главный тренер Хави пока не уверен в этом.

В этом сезоне Фати забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 11 матча команды в ла лиге. Также он сыграл 5 матчей в Лиге чемпионов, в которых не отметился результативными действиями.