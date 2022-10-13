Винисиус заявил, что ему нужно прибавлять для достижения уровня Бензема и Мбаппе
Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор сравнивал себя с форвардами «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Неймаром.
«Мне нужно стать еще лучше. Если взглянуть на Карима Бензема и Килиана Мбаппе, которые забили более 40 голов в прошлом сезоне. Чтобы достичь этого уровня, мне нужно продолжать прибавлять, ещё чаще забивая и ассистируя», — цитирует Винисиуса El Nacional.
Бразилец в прошлом сезоне отметился 22 голами и 20 ассистами. В этом розыгрыше он забил семь раз и четырежды ассистировал, проведя 13 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|1
|0
|20-1
|22
|
2
|Реал
|8
|7
|1
|0
|19-7
|22
|
3
|Атлетик
|8
|5
|2
|1
|17-5
|17
|
4
|Атлетико
|8
|5
|1
|2
|14-7
|16
|
5
|Р. Сосьедад
|8
|5
|1
|2
|13-11
|16
|
6
|Бетис
|8
|5
|1
|2
|10-5
|16
|
7
|Валенсия
|8
|4
|1
|3
|14-8
|13
|
8
|Осасуна
|8
|4
|1
|3
|9-8
|13
|
9
|Вильярреал
|8
|3
|3
|2
|10-3
|12
|
10
|Р. Вальекано
|8
|3
|1
|4
|10-12
|10
|
11
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|9-14
|10
|
12
|Мальорка
|8
|2
|3
|3
|7-9
|9
|
13
|Вальядолид
|8
|2
|2
|4
|6-13
|8
|
14
|Жирона
|8
|2
|1
|5
|11-14
|7
|
15
|Альмерия
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
16
|Хетафе
|8
|2
|1
|5
|8-16
|7
|
17
|Севилья
|8
|1
|3
|4
|8-14
|6
|
18
|Эспаньол
|8
|1
|3
|4
|11-16
|6
|
19
|Кадис
|8
|1
|2
|5
|3-16
|5
|
20
|Эльче
|8
|0
|2
|6
|4-19
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.10
|22:00
|
Р. Вальекано – Хетафе
|- : -
|15.10
|15:00
|
Жирона – Кадис
|- : -
|15.10
|17:15
|
Валенсия – Эльче
|- : -
|15.10
|19:30
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|15.10
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|16.10
|15:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|16.10
|17:15
|
Реал – Барселона
|- : -
|16.10
|19:30
|
Эспаньол – Вальядолид
|- : -
|16.10
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|17.10
|22:00
|
Вильярреал – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|6
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|6
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|7
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|7
|1
|4
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|6
|1
|3
Новости