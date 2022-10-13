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Сегодня, 09:00

Винисиус заявил, что ему нужно прибавлять для достижения уровня Бензема и Мбаппе

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор сравнивал себя с форвардами «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Неймаром.

«Мне нужно стать еще лучше. Если взглянуть на Карима Бензема и Килиана Мбаппе, которые забили более 40 голов в прошлом сезоне. Чтобы достичь этого уровня, мне нужно продолжать прибавлять, ещё чаще забивая и ассистируя», — цитирует Винисиуса El Nacional.

Бразилец в прошлом сезоне отметился 22 голами и 20 ассистами. В этом розыгрыше он забил семь раз и четырежды ассистировал, проведя 13 матчей.

Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 8 3 1 4 10-12 10
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
14
 Жирона 8 2 1 5 11-14 7
15
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
16
 Хетафе 8 2 1 5 8-16 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
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Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 - : -
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 - : -
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Мальорка – Севилья
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Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
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Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
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Бетис – Альмерия
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Бетис

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Реал Сосьедад

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Барселона

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И К Ж
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