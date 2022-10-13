Винисиус заявил, что ему нужно прибавлять для достижения уровня Бензема и Мбаппе

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор сравнивал себя с форвардами «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Неймаром.

«Мне нужно стать еще лучше. Если взглянуть на Карима Бензема и Килиана Мбаппе, которые забили более 40 голов в прошлом сезоне. Чтобы достичь этого уровня, мне нужно продолжать прибавлять, ещё чаще забивая и ассистируя», — цитирует Винисиуса El Nacional.

Бразилец в прошлом сезоне отметился 22 голами и 20 ассистами. В этом розыгрыше он забил семь раз и четырежды ассистировал, проведя 13 матчей.