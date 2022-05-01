Бензема рассказал о целях команды после победы в чемпионате Испании

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал досрочное чемпионство клуба в чемпионате Испании.

«Очередной трофей для лучшего клуба в мире. Брагодарю команду за тяжелую работу и болельщиков за поддержку. У нас все еще есть другие цели. Хала Мадрид!» — написал Бензема в своем Twitter.

В матче 34-го тура «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и обеспечил себе досрочное чемпионство в ла лиге.

В текущем сезоне Бензема провел за «сливочных» 42 матча и забил 42 гола.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Манчестер Сити» (3:4). Ответная игра пройдет 4 мая.