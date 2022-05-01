Хави рассказал, кто из игроков не сыграет в матче против «Мальорки»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о травмах в команде перед матчем 34-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».

«Педри выбыл на несколько недель. Он чувствует себя хорошо и работает самостоятельно. Пике испытывает проблемы последние 2-3 месяца. Сегодня ему было еще больнее и он не тренировался. У Роберто не рецидив, а мышечная проблема. Нико вчера сломал палец на ноге в столкновении с Фати. У Брэйтуэйта ковид, а у Дембеле — тонзиллит.

Обидно, ведь нам нужны все игроки. Сейчас у нас не так много центральных полузащитников, но это футбол. Вчера оступилась «Севилья», наш прямой соперник. Мы обязаны быть в Лиге чемпионов в следующем году», — цитирует Хави Sport.es.

Ранее сообщалось, что нападающий Ансу Фати, который не выходил на поле с 20 января из-за травмы бедра, может сыграть.

В турнирной таблице ла лиги каталонцы идут на третьем месте с 63 очками. «Севилья» — вторая, имея 64 очка. У «Барселоны» при этом матч в запасе.

Матч против «Мальорки» пройдет в Барселона. Начало — в 22.00 мск.