Нападающий Папу Гомес может покинуть «Севилью» зимой

Нападающий Алехандро «Папу» Гомес может покинуть «Севилью» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

34-летний игрок не входит в планы главного тренера андалузцев Хорхе Сампаоли.

Контракт аргентинского форварда с «Севильей» рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В 12 матчах сезона ла лиги на счету Гомеса 1 голевая передача.