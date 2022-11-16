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Сегодня, 18:14

Нападающий Папу Гомес может покинуть «Севилью» зимой

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Алехандро «Папу» Гомес может покинуть «Севилью» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

34-летний игрок не входит в планы главного тренера андалузцев Хорхе Сампаоли.

Контракт аргентинского форварда с «Севильей» рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В 12 матчах сезона ла лиги на счету Гомеса 1 голевая передача.

Алехандро Гомес
ФК Севилья
Хорхе Сампаоли
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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 - : -
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Кадис – Альмерия
 - : -
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Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
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 - : -
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