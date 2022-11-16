«Барселона» не сможет осуществлять трансферы в январе из-за проблем с финансовым фейр-плей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что каталонский клуб не сможет подписывать футболистов в зимнее трансферное окно из-за финансовых проблем.

«Из-за условий финансового фейр-плей в ла лиге мы не сможем никого подписать в январе. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы убедить руководство чемпионата быть более гибким в плане своих требований», — приводит EFE слова Лапорты.

Летом 2022 года «Барселона» активировала ряд «финансовых рычагов», чтобы совершить ряд трансферов для усиления состава в условиях больших долгов клуба. Каталонцы продали часть прав на компанию Barca Studios и права на трансляции матчей команды взамен на процент от будущих доходов на определенное количество лет.

В летнее трансферное окно в нынешнем году «Барселона» подписала семерых футболистов, общая сумма покупок составила 153 миллиона евро.