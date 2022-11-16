Бельерин не хочет уходить из «Барселоны» в январе

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин не хочет покидать каталонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es. По информации издания, «Рома» проявляет интерес к испанцу.

27-летний игрок планирует доработать свой контракт с каталонским клубом. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Бельерин перешел в «Барселону» под конец летнего трансфертного окна. За это время испанец сыграл за сине-гранатовых 5 матчей и не отличился результативными действиями.

Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.