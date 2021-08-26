Нападающий Маркос Андре стал одноклубником Черышева в «Валенсии»

«Валенсия» объявила о подписании нападающего Маркоса Андре. 24-летний бразилец перешел в клуб ла лиги из «Вальядолида» и подписал пятилетний контракт.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро. Игровой номер новичок пока себе не выбрал.

В прошлом сезоне Андре сыграл в 23 матчах чемпионата Испании, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи, однако это не спасло его команду от вылета во второй дивизион страны.

Напомним, за «Валенсию» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.