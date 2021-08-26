Юмтити останется в «Барселоне»

Защитник Самюэль Юмтити не покинет «Барселону» в это трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo. Игрок и руководство клуба провели встречу, по итогам которой было принято решение, что француз останется в команде.

Ранее сообщалось, что каталонцы были готовы бесплатно отпустить игрока в другой клуб, но Юмтити отверг все имеющиеся предложения.

В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за сине-гранатовых. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 8 миллионов евро.

Напомним, Юмтити перешел в «Барселону» 14 июля 2016 года из «Лиона» за 25 миллионов евро.