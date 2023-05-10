Роберто станет новым капитаном «Барселоны» после ухода Бускетса

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто станет новым капитаном каталонской команды после ухода хавбека Серхио Бускетса, сообщает Diari ARA.

Ранее сообщалось, что Бускетс покинет команду на правах свободного агента. Полузащитник отказался от предложения «Барселоны» по новому контракту.

Роберто играет в структуре каталонской команды с февраля 2006 года.

Вице-капитаном «Барселоны» станет левый защитник Жорди Альба.