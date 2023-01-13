Фати: «Бетис» — хороший соперник»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати поделился эмоциями после победы над «Бетисом» (1:1, пен. 4:2) в полуфинале Суперкубка Испании.

20-летний форвард отличился забитым голом в начале первой 15-минутки.

«Матч на самом деле был сложным, «Бетис» — хороший клуб. Но нам удалось вырвать победу в серии пенальти. И мы в финале», — приводит слова Фати пресс-служба каталонского клуба.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет против «Реала» 15 января, начало — 21.30 мск.