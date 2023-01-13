«Барселона» подала в суд на ла лигу

«Барселона» подала иск в суд против ла лиги за то, что она не позволила увеличить ей свою зарплатную ведомость на 15%, как это сделали 38 клубов испанских чемпионатов, сообщает COPE.

По информации издания, каталонская команда подала иск против ла лиги в коммерческий суд каталонской столицы. В руководстве сине-гранатовых возмущены и считают, что это лишает их команду возможности конкурировать с другими клубами на равных.

Командам, которые проголосовали за вступление фонда CVC Capital Partners для создания LaLiga Impulso, было разрешено увеличить свою зарплатную ведомость на 15%. В августе 2021 года 38 клубов ла лиги и сегунды поддержали сделку с CVC Capital Partners.

При этом сообщается, что «Барселона», «Реал», «Атлетик» и «Ибица» подобную сделку заключать отказались.