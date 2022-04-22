Фати может сыграть 1 мая в матче против «Мальорки»

«Барселона» не будет торопиться с возвращением нападающего Ансу Фати, сообщает AS.

По данным источника, Фати должен был попасть в заявку клуба на перенесенный матч 21-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Однако в клубе посчитали возвращение 19-летнего форварда преждевременным.

Сообщается, что Фати может сыграть 1 мая в матче ла лиги против «Мальорки».

В последний раз футболист выходил на поле 20 января, после чего восстанавливался от травмы бедра.

В нынешнем сезоне Фати забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за «Барселону».