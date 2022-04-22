Лапорта о возможном трансфере Левандовски в «Барселону»: «В его случае вероятность больше»
Лапорта рассказал, перейдет ли Левандовски в «Барселону» летом
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, перейдет ли в каталонский клуб во время летнего трансферного окна нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.
«В его случае вероятность больше«, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
При этом неизвестно, с кем президент «Барселоны» сравнил вероятность трансфера 33-летнего поляка.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну.
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|63
|
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|
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|
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|
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|42
|
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|9
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|
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|33
|10
|9
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|37-45
|39
|
13
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|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|
14
|Р. Вальекано
|32
|10
|7
|15
|33-38
|37
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
17
|Кадис
|33
|6
|13
|14
|29-46
|31
|
18
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|
19
|Алавес
|33
|6
|7
|20
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|
20
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|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
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|24.04
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
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|
|
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Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
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|
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Усман Дембеле
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|11
|
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Карим Бензема
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Атлетик
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Жюль Кунде
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|2
|2
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Иньиго Мартинес
Атлетик
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