Лапорта о возможном трансфере Левандовски в «Барселону»: «В его случае вероятность больше»

Лапорта рассказал, перейдет ли Левандовски в «Барселону» летом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, перейдет ли в каталонский клуб во время летнего трансферного окна нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

«В его случае вероятность больше«, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

При этом неизвестно, с кем президент «Барселоны» сравнил вероятность трансфера 33-летнего поляка.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну.