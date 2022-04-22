Симеоне хочет пригласить Лаутаро Мартинеса в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне определился с заменой для нападающего Луиса Суареса, который, вероятно, покинет команду по окончании сезона. Аргентинец хочет видеть в команде своего соотечественника — форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

Миланский клуб хочет получить за 24-летнего игрока минимум 80 миллионов евро. Ране появлялась информация об интерес к Лаутаро со стороны «Барселоны».

В текущем сезоне нападающий в 41 матче забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.