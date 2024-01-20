Модрич уйдет из «Реала» в конце сезона

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не будет продлевать контракт с клубом, сообщает Relevo.

По данным источника, 38-летний хорват уйдет из мадридского клуба летом 2024 года, когда завершится срок действия его соглашения со «сливочными».

Sport.es сообщал, что в «Реал» уверены в уходе Модрича и не будут предлагать ему контракт.

Ранее появилась информация о том, что хавбек хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне футболист провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.