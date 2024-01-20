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Сегодня, 09:51

Модрич уйдет из «Реала» в конце сезона

Руслан Минаев
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Лука Модрич.
Фото AFP

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не будет продлевать контракт с клубом, сообщает Relevo.

По данным источника, 38-летний хорват уйдет из мадридского клуба летом 2024 года, когда завершится срок действия его соглашения со «сливочными».

Sport.es сообщал, что в «Реал» уверены в уходе Модрича и не будут предлагать ему контракт.

Ранее появилась информация о том, что хавбек хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне футболист провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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Винисиус выступил против перехода Мбаппе в «Реал»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
13
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
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20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 - : -
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Валенсия – Атлетик
 - : -
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
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Осасуна – Хетафе
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