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Сегодня, 02:42

Винисиус выступил против перехода Мбаппе в «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор выступает против подписания мадридским клубом форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе.

Как утверждает Metro, 23-летний бразилец обратился к руководству, пригрозив уйти из «Реала», если будет куплен игрок сборной Франции. «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании бразильского футболиста.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

В этом сезоне Винисиус сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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«Алавес» выиграл у «Кадиса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
13
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 - : -
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 - : -
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 - : -
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
21.01 18:15
Реал – Альмерия
 - : -
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Альваро Мората

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 12
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Борха Майораль

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Диего Рико

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Реал

 12 2 1
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