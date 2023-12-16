Модрич покинет «Реал» по окончании сезона

В «Реале» решили, что не будут предлагать новый контракт полузащитнику Луке Модричу, сообщает Sport.

По информации источника, в мадридском клубе считают уход футболиста неизбежным. Сам Модрич тоже понимает, что ему пора уходить из этой команды. Отмечается, что «Реал» уже намечает планы на следующий сезон, и 38-летний полузащитник в них не входит.

Ранее появилась информация о том, что Модрич хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне хорватский футболист провел 13 матчей в ла лиге, отметившись двумя результативными действиями. Его контракт с мадридской командой рассчитан до лета 2024 года.