Модрич летом 2024 года готов переехать в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Реала» Лука Модрич принял решение по своему будущему, сообщает Sport. Хорват решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии, куда он хочет переехать летом 2024 года.

По данным источника, 38-летний футболист намерен получать больше игрового времени. Несколько клубов Саудовской Аравии готовы приобрести игрока.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Модрича в 10 миллионов евро. В этом сезоне он провел 11 матчей в ла лиге, не отметившись результативными действиями.