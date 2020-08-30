Mirror: «Барселона» готова продать Месси в «Манчестер Сити» за 280 миллионов евро

«Барселона» готов продать нападающего Лионеля Месси в «Манчестер Сити». Испанцы требует за 33-летнего аргентинца у англичан 280 миллионов евро, утверждает Mirror.

«Барселона» также готова рассмотреть вариант с обменом игроками и доплатой со стороны английского клуба.

Ранее Месси сообщил «Барселоне» о желании уйти. В числе претендентов на игрока также называются «Интер», «Ювентус» и «ПСЖ».

Месси является воспитанником «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году. Аргентинец шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».