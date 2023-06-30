«Милан» предложил «Валенсии» 17 миллионов евро за Юнуса Муса
«Милан» начал переговоры по трансферу полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусы, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, «россонери» предложили за 20-летнего американца 17 миллионов евро. Сейчас обсуждается бонусная часть сделки.
Муса является воспитанником «Арсенала». Он выступает за «Валенсию» с 2020 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за команду во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.
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3
|Атлетико
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|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
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|Бетис
|0
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|Атлетик
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|0
|0
|0-0
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9
|Мальорка
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|0
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|0-0
|0
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10
|Жирона
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|0
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20
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|0
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
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Атлетик – Реал
|- : -
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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