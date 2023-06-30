«Милан» предложил «Валенсии» 17 миллионов евро за Юнуса Муса

«Милан» начал переговоры по трансферу полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусы, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «россонери» предложили за 20-летнего американца 17 миллионов евро. Сейчас обсуждается бонусная часть сделки.

Муса является воспитанником «Арсенала». Он выступает за «Валенсию» с 2020 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за команду во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.