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Сегодня, 14:58

«Милан» предложил «Валенсии» 17 миллионов евро за Юнуса Муса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Милан» начал переговоры по трансферу полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусы, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «россонери» предложили за 20-летнего американца 17 миллионов евро. Сейчас обсуждается бонусная часть сделки.

Муса является воспитанником «Арсенала». Он выступает за «Валенсию» с 2020 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за команду во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

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