Ферран Торрес рассказал, где хочет продолжить карьеру

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес рассказал, где хочет продолжить карьеру. Футболист заявил, что не намерен покидать каталонцев.

«Не могу дождаться продолжения в «Барселоне». Рад быть в клуюе, планирую продолжать выступать в «Барселоне», — цитирует игрока JijantesFC.

За «Барселону» футболист играет с начала 2022 года. За это время он провел 71 матч, отметившись 14 голами и 9 ассистами.