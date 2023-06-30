31-летний полузащитник «Жироны» Ромеу может заменить Бускетса в «Барселоне»
«Барселона» рассматривает хавбека «Жироны» Ориоля Ромеу в качестве замены для Серхио Бускетса, который подписал контракт с «Интер Майами», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «Барселона» не сумела договориться по трансферу основных кандидатов на замену Бускетсу — Джошуа Киммиха («Бавария») и Мартина Субименди («Реал Сосьедад»), а Марсело Брозович из «Интера» предпочел переход в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
После этого «Барселона» обратила внимание на 31-летнего Ромеу из «Жироны».
Полузащитник является воспитанником каталонского клуба. Он провел два матча за команду в начале карьеры. После ухода из «Барселоны» Ромеу играл за «Челси», «Валенсию», «Штутгарт» и «Саутгемптон». С сентября прошлого года он выступает за «Жирону».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ромеу в 5 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он провел 34 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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|0-0
|0
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16
|Валенсия
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|0-0
|0
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17
|Альмерия
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|0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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|0-0
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20
|Алавес
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|0-0
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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