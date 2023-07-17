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Сегодня, 15:09

«Милан» близок к покупке Мусы у «Валенсии»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса станет игроком «Милана» в ближайшее время, сообщает Football Espana.

По данным источника, стороны согласовали условия контракта 20-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

Муса является воспитанником «Арсенала». Он выступает за «Валенсию» с 2020 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за команду во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

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